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Haberler İzmir Eşini öldürüp kaçtı

Eşini öldürüp kaçtı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde meydana gelen olayda 57 yaşındaki B.A, 29 yaşındaki eşi Tuba A.’ya tabancayla ateş açarak öldürdü

8.5.2023

Gazete

Eşini öldürüp kaçtı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını tabancayla öldürdü. Balabanlı Mahallesi'ndeki eve 6 gün önce taşınan B.A. (57) ile eşi Tuba A. (29) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.A, tabancayla eşine ateş açıp kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Tuba A'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma B.A'yı yakalanması için çalışma başlattı.

Tuba A'nın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.

SEVAL KONURALP

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