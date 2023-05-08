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Haberler İzmir İzmir'de askeri personeli taşıyan midibüs ile pikap çarpıştı: 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

İzmir'de askeri personeli taşıyan midibüs ile pikap çarpıştı: 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

İzmir Güzelbahçe'de askeri personelin içinde bulunduğu servis midibüsü ile pikap çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.

İHA

08.05.2023, 10:55 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023, 11:12

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde Mithatpaşa Caddesi ile 120. Sokak kesişiminde sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

İzmir’de askeri personeli taşıyan midibüs ile pikap çarpıştı: 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

İddiaya göre, Ege Ordu Komutanlığında görev yapan asker ve sivil memurların bulunduğu servis midibüsü, karşı yönden gelen Hüsnü Öztepe (86) yönetimindeki 35 AD 7488 plakalı pikapla çarpıştı.

İzmir’de askeri personeli taşıyan midibüs ile pikap çarpıştı: 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde pikap sürücüsü Öztepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İzmir’de askeri personeli taşıyan midibüs ile pikap çarpıştı: 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

6 YARALI HASTANELERE KALDIRILDI
Midibüsteki 6 yaralıdan 4'ü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine, 2'si ise Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İzmir’de askeri personeli taşıyan midibüs ile pikap çarpıştı: 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İzmir’de askeri personeli taşıyan midibüs ile pikap çarpıştı: 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Öte yandan, hayatını kaybeden Öztepe'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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