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Haberler İzmir Tacizci taksiciye 16 yıl hapis istendi

Tacizci taksiciye 16 yıl hapis istendi

8.5.2023

Gazete

Tacizci taksiciye 16 yıl hapis istendi
İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde taksisine binen lise öğrencisi kız çocuğu D.A.'yı (15) ormana götürüp, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Umut Can K. (27) hakkında 16 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Evli ve 2 çocuk babası Umut Can K., iddiaya göre taksisine binen lise öğrencisi D.A.'yı ormana götürüp, cinsel istismarda bulundu. Taksi şoförünün bir anlık dalgınlığından yararlanıp, kaçan D.A., polise gidip, durumu anlattı. Kız çocuğunun babası Ali A. da şikayetçi oldu. Polis, Umut Can K.'yi 7 Nisan'da yakaladı. Tutuklanan şüpheli hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 16 yıl hapis cezası istendi. İddianame, İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
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