21 yaşındaki motosiklet sürücüsü kazada öldü

İZMİR'İN Karşıyaka ilçesinde motosiklet ile otobüs çarpıştı. Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Çağan Hür (21) idaresindeki motosiklet, Çiğli istikametinden Karşıyaka istikametine gitmekte olan M.K. idaresindeki otobüs ile çarpıştı.

Sağlık ekipleri durumunun ağır olduğu belirlenen 21 yaşındaki motosiklet sürücüsünü ambulans ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.