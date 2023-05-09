AK Partili İnan: İzmir kimsenin siyasi laboratuvarı değil!

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayı Eyyüp Kadir İnan, sandıktan, demokrasiden ve milli iradeden vazgeçmeyen bir iktidar olduklarını ifade etti.

REKOR DESTEK ÇIKACAK

CHP'NİN, FETÖ'nün yayın organı kapatılan Taraf gazetesi yazarı Yüksel Taşkın'ı İzmir'den ilk sıradan milletvekili adayı göstermesini eleştiren İnan, "Mustafa Kemal Atatürk'e 'Diktatör' diyen biri birinci sırada. Bu şehre geliyorsunuz, hendek olaylarında Türk Silahlı Kuvvetleri'mize 'Çocuk katili' diyebilecek kadar çirkinleşebilecek bir kişiyi koyuyorsunuz. Bunları görünce İzmirliler adına buna dikkat çekmek istiyorum. Burası, hiç kimsenin siyasi laboratuvarı değil" dedi.

İNAN, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hizal ve AK Parti İzmir İl Başkanlığı Tanıtım ve Medya Başkanı Dilaver Kişili'nin de katılımı ile Alsancak'taki İzmir Kültür ve Sanat Fabrikası BKM'de basın mensupları ile bir araya geldi. İzmir'den rekor sayıda milletvekili çıkartarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da rekor destek çıkacağını ifade eden İnan, "Son 100 yıllık tüm iddialarımızı kalıcı olarak bu topraklarda tesis edip inşallah ülkemizin kutlu yürüyüşünü çok güçlü bir şekilde, genç bir şekilde devam etmesi gibi bir niyetimiz var" diye konuştu.