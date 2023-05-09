Dolandırıcılara bahar temizliği

İZMİR merkezli 40 ilde toplam 266 şüphelinin yakalanmasına yönelik, 4 Mayıs'ta eş zamanlı, 'Bahar Temizliği' adı verilen operasyon düzenlendi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı baskınlarında bugüne kadar toplam 220 şüpheli yakalandı, 46 şüpheli ise aranıyor.

Şüphelilerin, İzmir'de belediye otobüs kartlarını doldurmak için kullanılan sitelerin sahtelerini yaptıkları ve yine telefon kontör hattı ödemeleri için aynı şekilde sahte siteler açıp dolandırdıkları belirlendi.

OLTALAMA yöntemiyle şüphelilerin, 3 milyar liraya yakın vurgun yaptığı, suça konu şirket hesaplarına giren paraların farklı şirketlere, kripto para firmalarına ve yasa dışı bahis oynayanlara aktarıldığı, döviz alımı yapılıp, paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirtildi.

POS'UN AÇIĞINI BULDULAR

Bir bankanın POS sisteminin açığını bulan ve 101 milyon liranın üzerinde vurgun yapan şebekeye yönelik 10 Mart'ta 9 ilde 32 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Vurguna ilişkin ikinci dalga operasyon İstanbul, Adana, İzmir, Kocaeli, Batman, Tunceli ve Yalova'da düzenlendi. 20 şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramalarda 23 bin lira para, 3 ruhsatsız tabanca, 7 mermi, 65 kurusıkı tabanca mermisi, 9 POS cihazı, 140 kredi kartı, 1 kaşe ele geçirildi. Yakalanan dolandırıcılarla ilgili başlatılan tahkikat işlemleri devam ederken, şebekenin yöntemi de deşifre oldu.