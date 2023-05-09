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İzmir'de kan donduran vahşet! Tartıştığı karısını acımadan öldürdü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eşi ile arasındaki tartışma kavgaya dönen B.A. (57) 5 çocuk annesi eşini tabanca ile vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan B.A. sonrasında jandarmaya giderek teslim oldu.

İHA

09.05.2023, 08:52

İzmir’de kan donduran vahşet! Tartıştığı karısını acımadan öldürdü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, tartıştığı karısını tabancayla öldüren zanlı jandarmaya teslim oldu. Alınan bilgiye göre, Balabanlı Mahallesi'nde ikamet ettikleri evde B.A. (57) ile eşi Tuba A. (29) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, B.A, tabancayla eşine ateş açtı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 5 çocuk annesi olduğu öğrenilen Tuba A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay sonrası kaçan B.A, daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu.

B.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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