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İzmir'de Kökünü Kurutma Operasyonu! Bakan Soylu duyurdu: 310 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de gerçekleştirilen Kökünü Kurutma Operasyonu sonrası açıklama yaptı. Bakan Soylu operasyonlarda 310 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

09.05.2023, 08:30 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023, 08:37

İzmir’de Kökünü Kurutma Operasyonu! Bakan Soylu duyurdu: 310 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de gerçekleştirilen Kökünü Kurutma Operasyonu sonrası açıklama yaptı. Bakan Soylu operasyonlarda 310 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

"2 bin 280 arkadaşımız sabah 04.15 itibarıyla 56. Kökünü Kurutma Operasyonu için yola çıktılar. Bir helikopter, 35 narkotik dedektör köpeği ve diğer teknik cihazlarla hep birlikte bu operasyona başladılar. Hedefimizde 332'si polis bölgesi, 30'u da jandarma bölgesi olmak üzere toplam 362 noktaydı. Hem imalat suçundan, hem ticaret suçundan, hem yöneticilik suçundan, yaklaşık 7 8 aydır sürdürdüğümüz bu operasyonda bu sabah itibarıyla 310 şüpheli gözaltına alındı. Hala operasyonlar devam etmektedir."

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