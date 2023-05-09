İzmir’deki cinayette flaş gelişme

Alınan bilgiye göre, Balabanlı Mahallesi'nde ikamet ettikleri evde B.A. (57) ile eşi Tuba A. (29) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, B.A, tabancayla eşine ateş açtı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 5 çocuk annesi olduğu öğrenilen Tuba A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay sonrası kaçan B.A, daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu.
Jandarmadaki ifadesiınde eşini kazayla vurduğunu söyleyen B.A. adliyeye getirilirken gazetecilerin 'eşinizi neden öldürdünüz?' sorusuna, 'yorum yok' diye cevap verdi.
TUTUKLANDI
İlçe Jandarma Komutanlığına dün teslim olan B.A'nın (57) karakoldaki işlemi tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Hayatını kaybeden 5 çocuk annesi Tuba A'nın cenazesi ise (29) Adli Tıp Kurumundaki işlemin ardından ailesine teslim edildi. Cenazenin Erzurum'da toprağa verileceği öğrenildi.
Balabanlı Mahallesi'nde 7 Mayıs'ta B.A. (57), eşi Tuba A'yı (29) tabancayla öldürdükten sonra kaçmıştı. Zanlı, dün İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim olmuştu.