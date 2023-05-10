İzmir’de Milli iradeye taşlı sopalı saldırı

İZMİR'DE 14 Mayıs seçimleri öncesinde tehlikeli bir olay yaşandı. AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayı Savcı Sayan'ın seçim otobüsüne Buca ilçesinde bir kahvehanede bulunan şahıslar küfürler savurup sloganlar atarak taşla saldırdı.

Otobüsün camlarının kırıldığı saldırıda, Sayan'ın danışmanının kafası yarılırken, 3 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.





KÜFÜRLER SAVURDULAR

OLAYI anlatan Savcı Sayan, "Biz çalışmaları bitirmiş dönerken kahvehanenin önündeki bir grup zafer işareti yapıp, bana ve Cumhurbaşkanımıza hakaret etti. PKK sloganları attılar. Aşağı inip 'neden böyle yapıyorsunuz?' diyen danışmanımın kafasına ıstakayla vurdular. Bir de bizim kahvehane bastığımız yalanını uydurdular. Bu vahşeti kınıyoruz ama biz ülkenin selameti için onlara benzemeyeceğiz" dedi.