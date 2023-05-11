Bir yanda şov bir yanda şok

İZMİR'DE dün vatandaş metro çilesi çekerken diğer yandan CHP ise, 'metro şovu' yaptı. Kentte ulaşımın can damarlarından olan İzmir Metro'da arıza meydana geldi. Makas yağlanmasındaki sorunlardan geçiş yapılamadığı için yaşandığı belirtilen arıza sabah saatlerinde İzmir ulaşımını felç etti.

SORUNLARLA İLGİLENMİYOR

SABAH saatlerinde metroyu kullanmak için Poligon istasyonuna gelen vatandaşlar, trenin Fahrettin Altay tarafına hareket etmemesi nedeniyle yoğunluk oluşturdu, trenlerde balık istifi yolculuk yapmak zorunda kaldı.

Arıza ve tramvayların da dolu olması nedeniyle, çok sayıda vatandaş işlerine yürüyerek gitti. Vatandaşlar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tunç Soyer'e kızarak, "Sayende mağdur olmadığımız gün yok, teşekkürler" dedi. Fahrettin Altay'dan metroya bindiklerini anlatan vatandaşlar, "Fahrettin Altay'dan Göztepe durağına kadar geldik. Sonra arıza nedeni ile karşı tarafa geçmemiz söylendi. Yürüyen merdivenlerden karşı tarafa geçerken görevliler bizi durdurdu, arıza giderildi tekrar geri dönün uyarısında bulundu. Resmen olayı çocuk oyuncağına çevirdiler. Sonrasında gelen 3 metro da doluydu. Vagonlarda balık istifi olarak gittik" diye konuştu.

Benzeri sorunlar metronun Bornova bölümünde de yaşandı. İsyan ettiren metro arızası nedeni ile vatandaşlar sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirdi. Birçok vatandaş genel seçimlere yoğunlaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i kentin sorunları ile ilgilenmemekle suçladı.

BİTMEMİŞ METRO'YA AÇILIŞ

VATANDAŞLAR çile çekerken CHP'li Başkan Soyer ve partisinin milletvekili adayları ise, İzmir Hafif Raylı Sistemi'nin 4'üncü aşaması olarak hizmete açılması planlanan 7,2 kilometrelik Fahrettin Altay-Narlıdere hattında test sürüşü gerçekleştirerek seçim öncesi şov yaptı. Test sürüşüne İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, partinin İzmir milletvekili adayları ile belediye başkanları katıldı. Metronun daha tam olarak bitirilmemesine rağmen seçim öncesi yapılan bu deneme seferi şovu, vatandaşı isyan ettirdi.

İŞTE O TEPKİLER

METE THE OUMUAMUA: Gerçek rezillik, tanık oldum, tam 2 saat süren bir metro yolculuğu yaşadım. Sayın Tunç Soyer opsiyonel bir planınızın olmaması bütün milleti dehşete düşürdü.

CEMRE MAYTALMAN: Metro bozuluyor, tramvaya binemiyoruz. Çünkü dolu. Tramvayın tepesine mi çıkalım? 30 dakikadır durakta geçen tramvayları seyrediyoruz öyle.

MURAT: Arıza varsa insanları bilgilendirin izdiham oldu, her yerde Göztepe istasyonunda inip Bornova yönüne geçmek 30 dakikamızı aldı. Nefes almakta zorlandı herkes.

METİN BURMALI