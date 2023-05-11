İzmir’de silahlı kavga: 5 ölü, 2 yaralı

Olay, akşam saatlerinde ilçede bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek mevzusu bulunan iki grup konuşmak için kahvehanede bir araya geldi. İki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine kahvehanede silahlı çatışma çıktı.

İki tarafın da silah kullandığı kavgada ilk belirlemelere göre 7 kişinin tabancayla vurulduğu öğrenildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, silahla vurulan Timuçin Altınel, Süreyya Bayrak, Barış Coşgun, Rıdvan Bağcalı ve Ozancan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kavgada yaralanan M.Y. ve A.K. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tespit edilen 5 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor





Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan ve 5 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili tespit edilen 5 şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.



Öte yandan, kahvehane polis tarafından mühürlendi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor