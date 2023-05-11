  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de silahlı kavga: 5 ölü, 2 yaralı

İzmir'de silahlı kavga: 5 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Menderes ilçesinde bir kahvehanede meydana gelen silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

İHA

11.05.2023, 22:06 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023, 00:48

İzmir’de silahlı kavga: 5 ölü, 2 yaralı

Olay, akşam saatlerinde ilçede bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek mevzusu bulunan iki grup konuşmak için kahvehanede bir araya geldi. İki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine kahvehanede silahlı çatışma çıktı.

İki tarafın da silah kullandığı kavgada ilk belirlemelere göre 7 kişinin tabancayla vurulduğu öğrenildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, silahla vurulan Timuçin Altınel, Süreyya Bayrak, Barış Coşgun, Rıdvan Bağcalı ve Ozancan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kavgada yaralanan M.Y. ve A.K. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tespit edilen 5 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor



Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan ve 5 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili tespit edilen 5 şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, kahvehane polis tarafından mühürlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA