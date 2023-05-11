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Haberler İzmir Okullara dadanan hırsızlar JASAT’tan kaçamadı

Okullara dadanan hırsızlar JASAT’tan kaçamadı

11.5.2023

Gazete

Okullara dadanan hırsızlar JASAT’tan kaçamadı
İZMİR'DE Seferihisar ve Buca gibi ilçelerde okullara girerek hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 1 Mayıs günü Seferihisar'da, 4 Mayıs günü Buca'da ilkokuldan 7 masaüstü bilgisayar kasası, 1 dizüstü bilgisayar, 2 yazıcı, 1 akıllı tahta, 3 projeksiyon cihazı ile ara kabloları ve 1 adet monitörün kimliği belirsiz şüpheli veya şüphelilerce çalınması üzerine çalışma başlatıldı. JASAT tarafından yapılan detaylı çalışmalarda şüpheliler U.G.H, S.C. ve T.C. çaldıkları malzemelerle yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen U.G.H, S.C. ve T.C, tutuklandı.
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