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Haberler İzmir ‘Atatürk düşmanları sandıkta tokat yiyecek’

‘Atatürk düşmanları sandıkta tokat yiyecek’

12.5.2023

Gazete

‘Atatürk düşmanları sandıkta tokat yiyecek’
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir Milletvekili ve 1. Bölge Milletvekili Adayı Tamer Osmanağaoğlu, basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında, Millet İttifakı'na göndermelerde bulunan MHP'li Osmanağaoğlu, "Allah'ın izni ve milletimizin takdiriyle; Cumhur İttifakı, seçimden zaferle çıkacaktır. Ama inanıyoruz ki seçimin esas kazanımı; Kılıçdaroğlu zihniyetinin yenilgisi olacaktır. Kandil'den ve Pensilvanya'dan gelen yalancı bahara kendini kaptıranlar; zemheride kalacaktır. Ciddi oy alacağımızı düşünüyorum" diyerek seçimlerde İzmir'den en az 5 milletvekili çıkaracaklarını söyledi. Osmanağaoğlu, "Atatürk düşmanlarının İzmir'de bir karşılığı olmamıştır, olmayacaktır. Varsa da bir karşılığı hemşerilerimizin sandıkta atacağı tokat olacaktır" dedi.
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