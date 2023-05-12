Bakımsız parkta iki çocuk yaralandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir skandal olay yaşandı. İzmir'in efsane Belediye Başkanı Ahmet Piriştina'nın adını taşıyan parkta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bakımsızlıktan semt sakinlerinin sürekli şikayetçi olduğu parkta salıncağın zincirlerinin bağlı bulunduğu ağaç kütüğünün çürümüş olması sebebi ile iki ufak çocuk yaralandı.



KAFASINA DEMİR ÇARPTI

Yere düşen iki çocuk tedavi altına alınırken, çocukların yakınları ise belediye başkanı Muhittin Selvitopu'nu göreve çağırdı. Olay önceki gün yaşandı. Aileleri ile birlikte akraba ziyareti için gelen Zeynep Aydın ile Hira Çimen parkta oynuyorlardı. Bu sırada salıncakların düşmesiyle çıkan sese aileler koşup baktığımızda 2 çocuğun yerde yattığını gördü. Çocuklardan birinin koluna diğerinin kafasına demir profil çarptı. 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen çocuklardan birinin koluna atel takılırken diğerinin ise halen müşahede altında olduğu öğrenildi. Olay sonrası aileler isyan etti.

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