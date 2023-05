“Bir gün değil her gün yanınızda olacağım”

AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayı gazeteci-yazar Şebnem Bursalı, Urla TCDD kampında anneler ve özel çocuklar için düzenlenen programa katıldı. İzmir'in sevilen sanatçılarından Mikrop Hikmet'in sunuculuğunu yaptığı anlamlı ve bol eğlenceli programa vekil adayı Ömür Şanlı ile birlikte katılan Şebnem Bursalı, "+1 farkla kalplerimizde yer alan çocuklarımız nerede olursa olsun, bizleri yanlarında ve mutluluklarında bulacaklar. Çocuklar bizim geleceğimiz" diye konuştu.



"SÖZ VERİYORUM"

Özel çocukların annelerine de seslenen Bursalı, "Bu özel çocuklarımızın değerli kıymetli anneleri sizlere de buradan sesleniyorum. Her zaman Ankara'da bir sesiniz bir yakınınız, ablanız, kardeşiniz olduğunu sakın unutmayın. Ben Şebnem Bursalı olarak, her türlü sorunuzda, her türlü koşulda ve her zaman yanınızda olacağıma söz veriyorum. Bir gün değil, her gün sizlerle birlikte olacağım" diye konuştu. Milletvekili adayı Ömür Şanlı ise devletin tüm imkanlarıyla her zaman yanlarında olduğunu asla unutmamaları gerektiğini söyleyerek, "Her türlü sorununuzda yanınızdayız" dedi.



FATİH ŞENDİL

DİĞER