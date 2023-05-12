Bize lider mi yoksa piyon mu lazım!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Konak ilçesi Havra Sokağı'ndaki bir otelde kentteki muhtarlarla buluştu. Genel seçimlerin önemine dikkat çeken Dağ, "14 Mayıs için karar verirken bize ülke olarak bir lider mi lazım yoksa birilerinin istediğini yapan ya da onların yapma dediklerini yapmayan lider noktasında olmayan biri mi lazım? İsim vermeyeceğim, lider lazım derseniz ona göre düşünün. Yok bize piyon lazım diyorsanız ona göre düşünün" dedi. Cudi ile Tendürek'in de enerjiyle anılır hale geleceğini belirten Dağ, "Enerjiyle ismini duymaya başladığımızda terörün 40 yıldır bu ülkenin başına neden bela edildiğini daha net bir şekilde anlayacağız" dedi.



METİN BURMALI

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