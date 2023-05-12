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Haberler İzmir Kahvehaneyi kana bulamışlardı! İzmir'deki katliamda yeni gelişme

Kahvehaneyi kana bulamışlardı! İzmir'deki katliamda yeni gelişme

İzmir'in Menderes ilçesinde dün akşam saatlerinde 5 kişinin hayatını kaybettiği kahvehane baskınıyla ilgili 13 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi, 7'si yakalandı.

AA

12.05.2023, 15:03

Kahvehaneyi kana bulamışlardı! İzmir’deki katliamda yeni gelişme

İzmir Cüneytbey Mahallesi Ürüncü Sokağı'ndaki bir kıraathanenin ikinci katında dün akşam yaşanan silahlı kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında olayla ilgili 13 şüpheli belirlendi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen 7 zanlıyı yakaladı, 6'sının yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Olay
Aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup, Cüneytbey Mahallesi Ürüncü Sokağı'ndaki bir kıraathanenin ikinci katında konuşmak için bir araya gelmiş, çıkan kavgada iki tarafın da silah kullanmasıyla B.C. ve S.B. olay yeri, T.A, R.B. ve O.D. de hastanede ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

İzmir'deki kanlı kahvehane baskınının detayları ortaya çıktı! 5 kişi hayatını kaybetmişti

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