Seçim çalışmalarında kadınlardan ilham aldı

AK Parti İzmir Milletvekili ve adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, seçim kampanyasında kadınların üretici kimliklerinden ilham aldı. 200 kişilik Menemen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde, kadın üreticiler ile bir araya gelen Çankırı, kampanya süresince ürün tercihini kadın istihdamını destekleyen adreslerden yana kullandıklarını açıkladı. Çankırı, bin bir emekle hazırlanan yelpazeyi vatandaşlarla buluşturmanın gururunu yaşadıklarını söyleyerek, "Dünyada bal üreten tüm arılar dişidir. Kadını ikinci sınıf görme tezi de arı gibi çalışkan kadınlarımız sayesinde gölgede kalmıştır. Dün bize 'elinin hamuruyla siyaset yapamazlar' diyen zihniyetler bugün dünyanın birçok yerinde kadınlarla yönetiliyor" dedi.

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