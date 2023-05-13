Bursalı’dan Turkuvaz’a destek teşekkürü

28. Dönem İzmir Birince Bölge Milletvekili Adayı Şebnem Bursalı, adaylığının açıklandığı ilk dakikalardan beri desteğini hiç esirgemeyen Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak, Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir ve tüm Turkuvaz ailesine teşekkür etti. Bursalı, "Ailem diye hitap etiğim Turkuvaz medya ailesinin sonsuz haber desteği ve misafirperliklerini asla unutmayacağım. Ayrıca Yeni Asır'da görev yapan tüm arkadaşlarımın gerek sokakta gerek haber desteği ile gerek telefonla ve sosyal medya platformlarında sonsuz desteklerini gördüm. Beni hiç ama hiç yalnız bırakmadılar. Kendilerine sonsuz teşekkürü bir borç biliyorum" diye konuştu. "Buradan bir teşekkürüm ise İzmirlilere" diyen Şebnem Bursalı, "Söz veriyorum, İzmirlileri Meclis'te bizzat temsil edeceğim. İzmirlilerin kendilerini orada bizzat temsil edeceğim. Her türlü sorunlarında gazi Meclisimizin kapılarında onları bekliyor olacağım. Son olarak da İzmir'in efsane milletvekili ve baknlarımızdan Işılay Saygın ablamızını rahmetle anıyor, onun gösterdiği yolda vekil olacağıma yemin ediyorum" dedi.

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