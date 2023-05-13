‘Dur’ ihtarına uymayan kişi başından vuruldu

İzmir'in Konak ilçesinde bir vatandaş, ihbar üzerine olay yerine gelen polisin 'dur' ihtarına uymayınca polis memuru F.Y. tarafından başından vuruldu. Olay, önceki akşam 20.30 sıralarında Güney Mahallesi 1161 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, gelen ihbara giden polislerden F.Y. kendisine mukavemet eden ve 'dur' ihtarına uymayan S.G.'ye ateş açtı. Gürler, başına isabet eden kurşunla kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Gürler, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürler, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili İzmir Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Aile içi şiddet ihbarı üzerine belirtilen adrese polis ekibi sevk edilmiştir. Şüphelinin ikametinin balkonunda bir kadını darp ettiğini gören polis, olayı sonlandırması ve ikametten çıkması için ikna etmeye çalıştığı esnada, şüpheli S.G. ikamet içine girerek elinde parlak bir cisimle balkona çıkmıştır. Görevli memur F.Y. şahsın elindeki parlak cismin silah olabileceğini değerlendirerek ikaz maksadıyla havaya iki el ateş etmiştir. Açılan ateş sonucu şüpheli baş bölgesinden yaralanarak vefat etmiştir. Polis memuru F.Y. gözaltına alınmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.