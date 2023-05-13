  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de sandıklar kurulmaya başlandı! İzmir'de kaç kişi oy kullanacak?

İzmir'de sandıklar kurulmaya başlandı! İzmir'de kaç kişi oy kullanacak?

Ülkemizde yarın yapılacak olan 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için toplamda 3 milyon 442 bin 424 seçmenin oy kullanacağı İzmir'de de seçim sandıkları kurulmaya başlandı.

13.05.2023, 14:59 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023, 15:15

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde İzmir'deki 3 milyon 442 bin 424 seçmenin oy kullanacağı toplamda 9 bin 877 sandık okullarda kurulmaya başlandı.

İzmir’de sandıklar kurulmaya başlandı

İzmir'de 3 milyon 442 bin 424 seçmenin oy kullanacağı toplamda 9 bin 877 sandığın kurulması için çalışmalar başladı. Oy kullanılacak okullara daha önce getirilen şeffaf sandık ve oy kullanma kabinleri sandık görevlisi olan öğretmenlere teslim edildi.

İzmir’de sandıklar kurulmaya başlandı

Sandık başkanı olarak görev yapacak olan öğretmenlerden ise bugün saat 15.00'e kadar oy kullanılacak olan sınıfları seçime hazır hale getirmeleri istendi.

İzmir’de sandıklar kurulmaya başlandı

Sınıflarda seçim düzeni oluşturan, sandık başkanı olarak görev yapacak öğretmenler ise vatandaşların rahat oy kullanabilmeleri için koyu renkli kabinleri sınıflara yerleştirdi.

İzmir’de sandıklar kurulmaya başlandı

Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekillerini belirleyecek şeffaf sandıklar da sınıflarda yerini aldı.

İzmir’de sandıklar kurulmaya başlandı

Oy kullanma işlemlerinin yapılacağı okullarda ise okul idarecileri ve görevli personeller, vatandaşların oy kullanacağı sandıkları rahat bulmaları için gerekli yönlendirmeleri hazırladı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA