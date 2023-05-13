İzmir'de sandıklar kurulmaya başlandı! İzmir'de kaç kişi oy kullanacak?

İzmir'de 3 milyon 442 bin 424 seçmenin oy kullanacağı toplamda 9 bin 877 sandığın kurulması için çalışmalar başladı. Oy kullanılacak okullara daha önce getirilen şeffaf sandık ve oy kullanma kabinleri sandık görevlisi olan öğretmenlere teslim edildi.