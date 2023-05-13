Kanlı baskının altından ihale anlaşmazlığı çıktı!

İzmir'in Menderes ilçesinde 2'si olay yerinde 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de ağır yaralandığı kahvehane baskınının perde arkasında ihale anlaşmazlığı olduğu iddia edildi.

İKİNCİ KATA ÇIKMIŞLAR

Taraflar arasında bir yıl önceki bıçakla yaralama olayı ve belediye ihalesi nedeniyle husumet oluştuğu, anlaşma sağlanamayınca da silahların konuştuğu öğrenildi. Polis olayla ilgili 7-8 kişinin yakalanması için çalışma başlatırken, ölenlerin yakınlarının bugün yapılacak otopsi sonrası cenazeleri alarak toprağa verecekleri öğrenildi.

Olay, önceki gün 17.55 sıralarında Menderes merkezinde bulunan bir kahvehanenin ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, 2022 yılında gerçekleşen bir bıçaklama olayı yüzünden aralarında husumet oluşan iki grup konuşmak ve sulh sağlamak için bir araya geldi.

Ancak bu sırada çıkan silahlı kavgada 2'si olay yerinde 5 kişi hayatını kaybetti. M.Y. ile A.K. de ağır yaralandı. Hastanede tedavileri süren yaralıların hayati tehlikeleri sürüyor.

EVLERİN ÇEVRESİNDE KUS UÇURTULMUYOR

TARAFLAR arasında olayların devam etmesi ihtimaline karşı polis geniş güvenlik önlemi aldı. Olayda hayatını kaybeden Timuçin Altınel, Süreyya Bayrak, Barış Coşgun, Rıdvan Bağcalı ve Ozancan Doğan'ın ailelerinin yaşadığı ev ile aranan firararilerin evlerinin çevresinde adeta kuş uçurtulmazken, zanlıların yakalanması için de özel ekipler kuruldu.

FATİH ŞENDİL