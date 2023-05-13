Kiralık katil zanlısı tahliye edildi!

İZMİR'DE 12 yıl önce eşini öldüren Yetkin Paşalı'nın, 6 Aralık gününde kızını öldürtmek için gönderdiği ileri sürülen maskeli tetikçi A.L. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, o gün bir mucize eseri doktora gitmeyerek hayatta kalmayı başaran Ayşe Paşalı'nın kızı B.B.'nin yakınlarına "Bu adam nasıl serbest kalır? İlla ki beni öldürmesi ya da vurup sakat mı bırakması gerekiyor!" diyerek isyan ettiği iddia edildi.

DOKTORUNA SORMUŞTU

AYŞE Paşalı cinayetinin üzerinden 12 yıl geçerken, halen cezaevinde yatan katil zanlısı Yetkin Paşalı hakkındaki korkunç iddiayı gündeme ilk kez Yeni Asır taşımıştı.

Ayşe Paşalı'nın kızı B.B.'nin gittiği psikiyatri doktoruna şüpheli biri gelip, kendisini sormuş, ayrıca 20 dakika geciktiğini söylemişti. B.B. ise o gün son anda gelişen bir işi için Ankara'daydı ve online olarak doktoruyla görüşmüştü.

Genç kadın, doktorundan öğrendiği bu şüpheli durum üzerine polise başvurmuştu. Şüpheli A.L. evinde yakalanarak gözaltına alındıktan sonra susma hakkını kullanmış, ardından da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.