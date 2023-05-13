‘Sorunları biliyoruz ve çözüm için çalışıyoruz’

MHP Karşıyaka İlçe Teşkilatı, çalışan, emekli, esnaf, öğrenci, engelliler olmak üzere tüm Karşıyakalıların sorunlarına çözüm aradı. Karşıyaka Alaçatı Sakızlı Kahve'de gerçekleşen ve çok sayıda vatandaşın ilgi gösterdiği 'Gençler Soruyor' ve 'Kadınlar Soruyor' programında MHP İzmir Milletvekili Adayı Tamer Osmanağaoğlu Karşıyakalıların sorularını cevapladı. Engelliler Haftası nedeniyle toplantıya katılan engellilerin sorunlarıyla yakından ilgilenen Osmanağaoğlu, sorunları bildiklerini, çözümleri için çaba harcadıklarını vurguladı.

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