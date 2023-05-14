  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir 300 bin liralık icra Oda’yı karıştırdı

300 bin liralık icra Oda’yı karıştırdı

14.5.2023

Gazete

300 bin liralık icra Oda’yı karıştırdı
İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Odası, bir kez daha icralık oldu. Geçmiş dönemlerde başkanvekili olarak görev yapan Ahmet Akçiçek de odaya mahkeme kararıyla 300 bin liralık icra gönderdi. Oda Başkanı Doğan Kılıç, seçimi kazanıp görevi devraldığında kasada tek kuruş olmadığını, buna rağmen eski yöneticilerin zamanında almadıkları paraları kendi yönetiminden tahsil etmeye çalıştıklarını öne sürdü. Şimdiye dek 1 milyon 200 bin lira dolayında ödeme yapmak zorunda kaldığını belirten Başkan Kılıç, Ahmet Akçiçek için, "Kendisi benim yönetimimde yer almak istedi. Kabul etmedim. Bu nedenle benden intikam alıyor. Bunların yaptıkları hainliktir Eğer yönetime alsaydım, dava açmayacaktı" iddiasında bulundu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA