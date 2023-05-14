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Haberler İzmir İzmir’de zehir tacirlerine darbe: 260 tutuklama

İzmir’de zehir tacirlerine darbe: 260 tutuklama

14.5.2023

Gazete

İzmir’de zehir tacirlerine darbe: 260 tutuklama
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı personelince düzenlenen 56. Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 310 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 260'ı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kentte 6 aydır devam eden soruşturma sonucu belirlenen zanlılara yönelik 2 bin 280 personelle 9 Mayıs'ta operasyon düzenlenmişti.
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