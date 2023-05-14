Onay veren belediye görevlileri de yargılanacak

30 Ekim 2020'de meydana gelen İzmir depreminde 11 kişinin hayatını kaybettiği Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok'a ilişkin binanın durumuyla ilgili eksik ve hatalı değerlendirmeleri ve denetimi nedeniyle 7 kamu görevlisi hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan dava açıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, apartmana ait yapı ruhsatına 1998'de Bornova Belediyesi yetkilileri tarafından onay verildiği belirtildi.



2006'DA 2 KEZ İZİN VERİLMİŞ

İddianamede, apartmanın bloklarında bulunan bağımsız bölümlerine de 2006 yıllarında iki kez yapı kullanım izin belgesi verildiği vurgulandı. Değerlendirmeler sonucunda iddianamede, belediyenin inşaat mühendisi A.Y, şehir plancısı ve imar müdürü B.E, mimar ve yapı denetim ruhsat bölümü şefi B.B, belediye betonarme teknik masası görevlisi F.G, yapı ruhsat şefi H.H, yapı kullanım bölümü görevlisi S.Ç. ve belediyenin yapı denetim firma denetçisi Z.D'nin de sorumlu oldukları belirlendi.



GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA

Cumhuriyet savcısı değerlendirmesinde, Yılmaz Erbek Apartmanı binasının inşaat tarihi itibariyle Bornova Belediyesi'nin sınırları dahilinde yer aldığı, adı geçen belediye görevlileri tarafından binaya ait 03.06.1998 tarihli yapı ruhsatının verildiği, betonarme projesine ise 02/06/1998 tarihinde onay verildiği belirtildi. Açıklamanın devamında, "Yapı projeyi inceleyip kontrol eden, onay veren ve anılan yapıya ruhsat düzenleyen kamu görevlisi şüphelilerin iş ve işlemlerinin bir bütünlük arz ettiği belirlenmiştir. Şüphelilerin 3194 sayılı imar kanunundaki yasal mevzuat ile 1975 tarihli yönetmelik hükümlerine göre kendilerine yüklenen görevin gereklerine aykırı hareket ederek yaşanan deprem sonucu söz konusu olayın meydana gelmesine, kamunun zarara uğramasına, kişilerin maddi ve manevi mağduriyetlerine yol açmak suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları anlaşılmaktadır" denildi.

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