İzmir’de arıza yapan otomobil tıra ok gibi saplandı: Sürücü feci şekilde can verdi

İzmir'de gece saat 01.30 sıralarında meydana gelen kazada iddiaya göre, Bornova yönünden Buca istikametine seyir halinde olan K.Ç. idaresindeki demir yüklü tır, Buca yol ayrımına yakın bir noktada arızalanarak orta şeritte durdu. Aynı istikamete gitmekte olan Mustafa Bolat (29) yönetimindeki otomobil, tıra çarparak ok gibi saplandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma, otoyol trafik polisleri, 110 AKS ve ambulans sevk edildi.





Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Bolat'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Öte yandan, savcının incelemesinin ardından Bolat'ın cansız bedeni itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılarak cenaze aracına teslim edildi. Cenaze İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, tır sürücüsü K.Ç., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.