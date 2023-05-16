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Haberler İzmir İzmir'de eğlence mekanında silahlı kavga! Ardı ardına 5 el ateş etti

İzmir'de eğlence mekanında silahlı kavga! Ardı ardına 5 el ateş etti

İzmir'in Bornova ilçesinde gece saatlerinde bir eğlenmce merkezinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kurşunların isabet ettiği Yener Fidan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA

16.05.2023, 08:49

İzmir’de eğlence mekanında silahlı kavga! Ardı ardına 5 el ateş etti

İzmir'in Bornova ilçesi Kamil Tunca Caddesi numara 25'te meydana gelen olayda, iddiaya göre, müzikholde eğlenen Yener Fidan ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce silahlı kavgaya döndü. Kimliği öğrenilemeyen kişi, belinden çıkarttığı tabanca ile ardı ardına 5 el ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri Yener Fidan'ın sırtına isabet etti. Ağır yaralanan Fidan, kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada şüpheli, suç aleti ile birlikte olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Yener Fidan'ı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Fidan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fidan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri müzikhol ve çevredeki güvenlik kameralarında incelemelerde bulundu. Ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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