Kahvehaneyi intikam almak için basmışlar

İzmir'in Menderes ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği kanlı kahvehane baskınıyla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 1 sene önce meydana gelen silahlı kavganın intikamını almak için kahvehaneye baskın düzenledikleri öğrenildi. Olay 11 Mayıs akşamı saat 18.00 sıralarında Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi Ürüncü Sokağı'nda 2 katlı binanın en üst katında bulunan kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek mevzusu bulunan iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine kahvehanede silahlı çatışma çıktı. İki tarafın da silah kullandığı kavgada 7 kişinin tabancayla vurulduğu öğrenildi. Silahla vurulan Timuçin Altınel, Süreyya Bayrak, Barış Coşgun, Rıdvan Bağcalı ve Ozancan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kavgada yaralanan M.Y. ve A.K. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan iki grup arasında daha önceden kumar sebebiyle alacak verecek meselesi yüzünden silahlı yaralama olayının olduğu, kahvehanede 5 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı olayın da bu yüzden meydana geldiği öğrenildi.

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