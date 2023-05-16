Saygılı: Millet iradesi sandıkta tecelli etti

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 14 Mayıs seçim sonuçlarını Yeni Asır'a değerlendirdi. "Milletçe bütün dünyaya demokrasi dersi verdik" diyen Saygılı, "Oy kullanma sürecinde kardeşliğimizi koruyarak demokratik olgunluk içinde davrandık. Milletimiz hem Meclis'te hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde açık ara farkla desteğini Cumhur İttifakı'na vermiştir. Hür iradesini ortaya koymuştur ve millet iradesi sandıkta tecelli etmiştir. Bugünden sonra sorumluluğumuz daha da artmıştır" diye konuştu.

TEŞKİLAT MESAJI ALDI

Milletin kendisine hizmet eden iktidara "durmak yok yola devam" dediğini ifade eden Saygılı, şöyle devam etti: "14 Mayıs'ta alınan bu başarı sürpriz değildir. İnanç samimiyet ve gayretle alınmıştır. Türk milleti sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmamış ve Türkiye Yüzyılı'nı başlatmıştır. Milletimiz ayrıca bizlere 'Hemen şimdi yerel seçimlere hazırlan' talimatını da vermiştir. Teşkilatımız mesajı almıştır. Bugünden itibaren gereği yapılacaktır. 24 yıldır ilimizi yönetenler İzmirlinin hakkını verdiler mi? Yollar delik deşik mi? Körfez kokuyor mu? Trafik hergün kilitleniyor mu? Gece kondular İzmir'e yakışıyor mu? Her yağışta İzmir'i seller basıyor mu? Bugünden sonra sorumluluğumuz daha da arttı. İzmir bize yerel yönetim seçimleri için ayrı bir sorumluluk yükledi."