AK Parti İzmir’de yoğun mesai… Gündem 28 Mayıs seçimleri!

14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması sonrası siyasi partilerde 28 Mayıs'ta gerçekleşecek seçim öncesi hareketlilik sürmeye devam ediyor.



AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, il binasında milletvekilleri, milletvekili adayları, ilçe başkanları ve il yöneticileriyle bir araya geldi.





Toplantıda gündem gerçekleşecek seçim oldu. Sandığa gitmeyen seçmenler ile 2. tura kalamayan Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'a oy veren seçmenler için yapılacak çalışmalar ile süreçte sahada izlenecek stratejinin masaya yatırıldığı öğrenildi.





Saygılı toplantıyla ilgili sosyal medya hesabından, " İl Başkanlığımızda, İzmir Milletvekillerimiz, milletvekili adaylarımız ve İlçe Başkanlarımız ile bir araya gelerek 28 Mayıs seçimlerine ilişkin yol haritamızı değerlendirdik. İkinci turda, Aziz Milletimizin teveccühleriyle Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor bir oyla yeniden Cumhurbaşkanımız olarak seçeceğiz. Kararlıyız bu yüzyılı hep birlikte Türkiye Yüzyılı yapacağız." Açıklamasında bulundu.