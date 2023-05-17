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Haberler İzmir Orta şeritte arıza yapan TIR'a ok gibi saplandı

Orta şeritte arıza yapan TIR'a ok gibi saplandı

17.5.2023

Gazete

Orta şeritte arıza yapan TIR’a ok gibi saplandı
İZMİR'İN Buca ilçesi, çevre yolunda TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürüsü olay yerinde hayatını kaybetti. K.Ç. idaresindeki demir yüklü TIR, Buca yol ayrımına yakın bir noktada arızalanarak orta şeritte durdu. Aynı istikamete gitmekte olan Mustafa Bolat (29) yönetimindeki otomobil, TIR'a çarparak ok gibi saplandı. Bolat'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Bolat'ın cansız bedeni itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılarak cenaze aracına teslim edildi. Cenaze İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, TIR sürücüsü K.Ç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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