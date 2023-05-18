17 yaşındakı genç 8 bıçak darbesiyle öldü

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan kavgada 8 kez bıçak darbesi alan İbrahim Akgül (17), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Olay, Şirinyer Parkı'nda meydana geldi. Parkta oturan iki grup arasında henüz belirlenmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Arbede sonrasında İbrahim Akgül 8 bıçak darbesi alarak ağır şekilde yaralandı. Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Akgül, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soruşturma kapsamında, M.A. ve A.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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