Ayaz ayağa kalktı

Tireli, SMA TİP 2 hastası 3 buçuk yaşındaki Mehmet Ayaz Sındıraç'ın ailesi yaşadığı büyük mutluluğu Yeni Asır ile paylaştı. Yaklaşık 2 buçuk yıldır SMA ile savaşan Ayaz bebeğin Dubai 'Al Jalila Childrens' hastanesinde gördüğü gen tedavisi ilk meyvelerini verdi.Yürüteçle ayakta durmaya başlayan ve ilk adımını atan Ayaz'ın yaşadığı büyük mutluluk yüzünden okunurken ailesi, " Artık çok az kaldı güçlendi ve ayakta duruyor hatta ilk adımını attı diyebiliriz bu mucizeye ilk adım" dedi. Ayaz'ın ayakta durduğu fotoğrafları SMA ile savaşan ailelere umut olsun diye paylaştıklarını ifade eden anne Zeynep ve baba Ali Sındıraç, "Uzman fizyoterapistler eşliğinde haftada iki gün rehabilitasyon programı uygulanıyor. Bir yandan gen tedavisi biryandan fizik tedavi sayesine kasları her geçen gün daha da güçleniyor. Beş haftada çok büyük aşamalar kaydettik. İlk kez yürüteç ile ayağa kalktığında onun yüzünde oluşan mutluluğu tarif etmemiz mümkün değil" diye konuştular.Ayaz'ın hayatı boyunca böyle bir duyguyu ilk kez yaşadığını belirten Sındıraç ailesi, "İnşallah yürümeye başladığı günleri de kısa sürede göreceğimize inanıyoruz. Hastanede, aldığı ilacın olası yan etkileri nedeniyle kan değerleri sıkı şekilde takip edildiği için Türkiye'ye ne zaman döneceğimiz belli değil. Her şey yolunda giderse Kurban Bayramı'ndan sonra evimize dönebiliriz. Bize bu mutluluğu yaşatan tüm bağışçılara ve her zaman yanımızda olan Yeni Asır'a sonsuz teşekkür ederiz" dedi.