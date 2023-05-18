  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Bisikletle gezmeye çıktı dönemedi! Arama çalışmaları 5'inci gününde

Bisikletle gezmeye çıktı dönemedi! Arama çalışmaları 5'inci gününde

İzmir'in Urla ilçesinde, bisikletiyle gezmeye çıktıktan sonra kaybolan tur teknesi sahibi Ali Günaltın'ı (51) arama-kurtarma çalışmaları 5'inci günde de devam ediyor.

DHA

18.05.2023, 14:34

Bisikletle gezmeye çıktı dönemedi! Arama çalışmaları 5’inci gününde

İzmir'in Urla ilçesinin Özbek Mahallesi'nde yaşayan ve tekneyle balık turu düzenleyen Ali Günaltın, 13 Mayıs'ta bisikletiyle gezmeye çıktıktan sonra kayboldu.

Yakınları, akşam eve dönmeyen Günaltın'a ulaşamayınca, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından jandarma Günaltın'ın bulunması için arama çalışması başlattı.

Çalışmalara AFAD, AKUT, jandarma asayiş ve jandarma komando ekipleri, iz sürme köpekleri ve köylüler de katılıyor.

Arama- kurtarma çalışmalarında 5'inci güne girilirken, özellikle bölgedeki orman ve dağlık alanlar da kontrol ediliyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA