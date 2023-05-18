Memleket’ten istifa edip Cumhur İttifakı’na geçtiler

Memleket Partisi Ödemiş İlçe Başkanı Özay Yiğen ve ilçe yönetiminde görevli 15 kişi partisinden istifa etti. Yiğen, gazetecilere yaptığı açıklamada, gördükleri lüzum üzerine kendisi ve ilçe yönetimdeki görevli 15 üyenin görevlerinden ve partilerinden istifa ettiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasında Erdoğan'ı destekleyeceklerini belirten Yiğen, "Bu seçim sürecinde yarı yolda bırakıldığımızı düşünerek Memleket Partisi Ödemiş İlçe Başkanlığı'ndan ve yönetiminden istifa ettik" dedi.

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