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Haberler İzmir Memleket’ten istifa edip Cumhur İttifakı’na geçtiler

Memleket’ten istifa edip Cumhur İttifakı’na geçtiler

18.5.2023

Gazete

Memleket’ten istifa edip Cumhur İttifakı’na geçtiler
Memleket Partisi Ödemiş İlçe Başkanı Özay Yiğen ve ilçe yönetiminde görevli 15 kişi partisinden istifa etti. Yiğen, gazetecilere yaptığı açıklamada, gördükleri lüzum üzerine kendisi ve ilçe yönetimdeki görevli 15 üyenin görevlerinden ve partilerinden istifa ettiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasında Erdoğan'ı destekleyeceklerini belirten Yiğen, "Bu seçim sürecinde yarı yolda bırakıldığımızı düşünerek Memleket Partisi Ödemiş İlçe Başkanlığı'ndan ve yönetiminden istifa ettik" dedi.
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