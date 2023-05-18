Saygılı: Büyük zaferin sandığında buluşacağız

AK Parti İzmir İl Başkanlığı 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimine kilitlendi. İl Başkanı Bilal Saygılı, ilçe başkanlarının ardından milletvekilleri, adaylar, belediye başkanları ve meclis üyeleriyle bir araya geldi. 'Saha ve sandık' gündemiyle yapılan toplantıların ardından bir açıklama yapan Başkan Saygılı, "14 Mayıs sandığı gösterdi ki; milli irade AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın yanında olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımızı işaret ediyor. Halkımızın 28 Mayıs mührü, bu işaretin nihai noktasını koyacak. AK Parti İzmir teşkilatları tüm benliği ve varlığı ile alanda olmaya, hemşerilerimizle buluşmaya devam ediyor. İnanıyoruz; 'Büyük Türkiye Zaferi' için de sandıkta buluşacağız" diye konuştu.

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