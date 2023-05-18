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Haberler İzmir Seferihisar’ın Genç Ofis’i açılış için gün sayıyor

Seferihisar’ın Genç Ofis’i açılış için gün sayıyor

18.5.2023

Gazete

Seferihisar’ın Genç Ofis’i açılış için gün sayıyor
AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın'ın gündeme getirdiği Genç Ofis Seferihisarlı gençlerle buluşmak için gün sayıyor. Başkan Aydın, Seferihisar'da yeni hizmete giren iş merkezlerinden Seferihisar Çarşı'da, Genç Ofis'in çok yakında ilçedeki gençlere hizmet sunacağını bildirdi. Seferihisarlı gençlerin tüm faaliyetlerden ücretsiz yararlanacağını söyleyen Başkan Aydın, "Genç Ofis'in imkanlarından faydalanacak kardeşlerimiz, ders çalışabilecekleri, kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak eğitimler yapabilecekleri, müzik eğitimi, el sanatları eğitimi gibi kültürel ve sanatsal faaliyetleri yürütecekleri, çeşitli akıl ve zeka oyunlarını öğrenecekleri bir merkeze kavuşacak" diye konuştu.
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