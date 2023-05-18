Soyer’den, İnciraltı planına taş geldi

İzmir'in onlarca yıldır imar planı bekleyen İnciraltı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanıp askıya çıkarılan plana İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den 'taş' geldi. Soyer'in selefi Aziz Kocaoğlu da görevdeyken bölge için hazırlanan planlara karşı çıkmıştı. Fuar İzmir'de açılışı gerçekleştirilen 34'üncü Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı açılış konuşmalarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya arasında "İnciraltı Planlaması" tartışması yaşandı. Kaya'nın planlamanın kent için önemli bir vizyon projesi olduğuna dikkat çeken konuşmasının ardından Soyer ikinci kez kürsüye çıktı ve "Sayın vekilimiz Mahmut Atilla Kaya, İnciraltı'nın çok önemli bir vizyon projesi sunduğunu söyledi. Katılmamız mümkün değil, çünkü ortak akıl işletilmeden çıkan planlar maalesef geleceği aydınlatmıyor" dedi.



KENTE VİZYON KATACAK

Kürsüye çıkan Kaya, İnciraltı planlarının sağlık ve termal turizmin merkezi olarak kente vizyon katacağını ifade etti.



FUAR KAPILARINI AÇTI

34'üncü Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı'nın konuşmasını gerçekleştiren Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu,"Yerel yönetim ile iş birliği ile el ele çalışacağız. İzmir için bir aradayız. İzmir'in marka değerini yıldızını nasıl daha yükseklere taşırız gayemiz bu. Torbalı OSB'de ise süreç tamamlandı ve 6 bin istihdam demek" dedi.

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