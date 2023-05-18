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Haberler İzmir Tacizci komşuya indirimsiz 6 yıl hapis

Tacizci komşuya indirimsiz 6 yıl hapis

18.5.2023

Gazete

Tacizci komşuya indirimsiz 6 yıl hapis
İzmir'in Bornova ilçesinde kapı komşusunun kızı Y.B.'ye (17) cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle yargılanan Y.T. (43) indirimsiz olarak 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay, geçen yıl 4 Ağustos'ta Altındağ semtindeki bir apartmanda meydana geldi. Lise öğrencisi Y.B., karşı komşusu olan Y.T.'nin cinsel tacizine uğradı. Y.B.'nin durumu arkadaşına anlatmasının ardından olayı aile fertleri de öğrendi. Aile Y.T.'den şikayetçi oldu.

Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda mağdur çocuğun anlatımlarının tutarlı olduğu, çelişki saptanmadığı belirtildi. Son görülen duruşmada karar çıktı. Hakim, Y.T.'yi kişiyi hürriyetinden alıkoyma suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırırken suçun çocuğa karşı ve cinsel amaçla işlenmesi sebebiyle ceza 3 yıla çıkarıldı. Hakim, sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan da sanığı 3 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Toplam 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Y.T. hakkında indirim de uygulanmadı.
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