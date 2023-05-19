İzmir’de başarılı operasyon! Kuru sıkıdan bozma tabanca yapan şebeke çökertildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah imalatı ve ticaretini önlemeye yönelik saha ve analiz çalışmaları yürüttü. Çalışmalar neticesinde, suçu gerçekleştiren S.G., O.E., O.K. ve M.A. isimli 4 şüpheli takip edildi. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan polis ekipleri, şüphelilerin ikamet ve araçlarına eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.







ÇOK SAYIDA RUHSATSIZ TABANCA BULUNDU

Öte yandan adreslerde yapılan aramalarda ise, 120 adet çevirmeye hazır kuru sıkı tabanca, 188 şarjör, 3 ruhsatsız tabanca, 359 fişek, 99 silah parçası, 1 adet hidrolik pres makinesi, 1 dramel makinesi, 6 matkap ve silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.