  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de başarılı operasyon! Kuru sıkıdan bozma tabanca yapan şebeke çökertildi

İzmir'de başarılı operasyon! Kuru sıkıdan bozma tabanca yapan şebeke çökertildi

İzmir Bornova'da kanunlara aykırı bir şekilde silah imal eden ve ticaretini yapan şebeke, polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla çökertildi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve şarjör ile tabanca yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

İHA

19.05.2023, 13:17

İzmir’de başarılı operasyon! Kuru sıkıdan bozma tabanca yapan şebeke çökertildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah imalatı ve ticaretini önlemeye yönelik saha ve analiz çalışmaları yürüttü. Çalışmalar neticesinde, suçu gerçekleştiren S.G., O.E., O.K. ve M.A. isimli 4 şüpheli takip edildi. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan polis ekipleri, şüphelilerin ikamet ve araçlarına eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.



ÇOK SAYIDA RUHSATSIZ TABANCA BULUNDU
Öte yandan adreslerde yapılan aramalarda ise, 120 adet çevirmeye hazır kuru sıkı tabanca, 188 şarjör, 3 ruhsatsız tabanca, 359 fişek, 99 silah parçası, 1 adet hidrolik pres makinesi, 1 dramel makinesi, 6 matkap ve silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA