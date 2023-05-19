İzmirli aile kuyuda tanınmaz halde bulunan evlatlarının cenazesini 21 yıl sonra teslim aldı

"BU ACIMIZ DİNMEYECEK AMA EN AZINDAN ÇOCUĞUMUN MEZARI OLACAK"

21 yıl önce kayıplara karışan evladı Barış Özek'in cenazesini alan acılı anne Gönül Özek, çocuğunun artık bir mezarının olması nedeniyle teselli bulduklarını ancak geç tecelli eden adalet nedeniyle de 21 yıl kabus yaşadıklarını belirtti. Anne Özek, "2002 yılında biz oğlumuzu kaybettik ve kayıp ilanı verdik. Otomobili Altındağ tarafında bulundu ama kendisi ortada yoktu. Biz yıllardır arıyorduk ama bulamadık. Biz kayıp ilanı verdikten 6 ay sonra Aydın İncirliova'da bir ceset bulundu ve biz de gittiğimizde evladımızın o olduğunu kıyafetlerinden ve porselen dişlerinden teşhis etmiştik.