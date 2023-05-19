İzmirli aile kuyuda tanınmaz halde bulunan evlatlarının cenazesini 21 yıl sonra teslim aldı

KATİL ZANLISI ORTAYA ÇIKTI
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, ölen şahsın eşi Cevriye Demirbaş'ın ailesini ifadeye çağırdı. Yapılan sorgunun ardından olayın aile içi infaz olduğu tespit edildi. Barış Özek'in, karısı Cevriye Demirbaş'a kötü davrandığı gerekçesiyle aile meclisinin öldürme kararı aldığını, cinayeti ise 2013 yılında işlediği bir başka cinayet nedeniyle 20 yıla mahkum olan Ercan A.'nın işlediğini tespit etti. Özek'i öldürme kararını veren aile üyelerinden İ.A., N.A., N.A.. ve A.A. yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf eden 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden olayı gerçekleştirdiği belirlenen Ercan A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.