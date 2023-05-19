Türkiye’nin istikbali gençler bugün Atasını anacak

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, İzmir başta olmak tüm yurtta düzenlenen tören ve konserlerle kutlanacak. Aynı zamanda Gençlik Haftası olması nedeni ile Türkiye'nin 81 ilinde 15-21 Mayıs tarihlerinde belediyeler, üniversiteler, sivil toplum, kamu kurumlarıyla iş birliği içinde kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler düzenlendiği de öğrenildi. İzmir'de büyük coşkuyla kutlanacak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, bugün sabah saat 09.30'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Konak'taki Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayacak. Kentteki kutlamalar çeşitli konser ve etkinliklerle gün boyu devam edecek.



METİN BURMALI

DİĞER