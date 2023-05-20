AK Parti İzmir’de yerel zirve: Erdoğan büyük farkla kazanacak

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 28 Mayıs seçimleri öncesi İzmir Büyükşehir Belediyesinin meclis üyeleri ve ilçe belediyelerin meclis üyeleriyle buluştu. AK Parti İzmir İl Başkanlığında yapılan toplantıya; AK Parti İzmir Milletvekili ve Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal ve 30 ilçedeki AK Parti meclis üyeleri katıldı.



"AK PARTİ İZMİR TEŞKİLATLARI OLARAK 28 MAYIS SANDIĞINA ODAKLIYIZ"

Daha önce yaptıkları; ilçe teşkilatları, milletvekilleri ve adaylarıyla yapılan toplantıların ardından meclis üyeleriyle gerçekleştirdikleri seçim buluşmasını değerlendiren AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, şöyle konuştu:





"28 Mayıs'a hazırız. Hazır olduğumuz kadar da heyecanlıyız. Daha güçlü ve hızlı adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi 'Öyle bir kazanacağız ki; hiç kimse kaybetmeyecek.' 14 Mayıs; herkesin rengini, dengesini, gücünü ortaya koydu. Sonrasında; rakibin çizdiği zikzaklar ise bizi hiç şaşırtmadı. Deprem bölgesi sonuçlarına yönelik hırslı tutumları da şaşırtmadı. Milletin ortak kırmızı çizgilerini çiğnemeleri, senaryolarındaki keskin ve çaresiz değişiklikler de şaşırtmadı. Merhum Adnan Menderes'in dediği gibi; 'Bütün seçimlerde mağlup olurlar, yine de memleket bizimledir, derler. Hükümet işlerinde şimdiye kadar hiçbir başarı göstermemişlerdir. Gölge etmesinler, biz başka ihsan istemiyoruz.' Biz kendi çizgimizde, milletin bizden beklentilerine, yeni reformlara, yeni buluşlara odaklıyız. Türkiye'de ve İzmir'de en yüksek oyu almaya odaklıyız. AK Parti İzmir teşkilatları olarak da 28 Mayıs sandığına odaklıyız."



"CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN O SANDIKTA BÜYÜK FARKLA KAZANACAK"

21 yıl boyunca demokrasinin işlemesi için dev adımlar atıldığını vurgulayan Başkan Bilal Saygılı, "Milletin seçtiği, doğru adamdır. Kendisine iradesini teslim eden doğru adamı da destekleyeceklerdir. Zaman da doğrudur; çünkü, bugün Türkiye'nin en son ihtiyacı olan şey maceraya atılmaktır. Şimdi sıra bu iradeyi sandığa yansıtmaktır. Türkiye'yi vesayetin kuşattığı, darbelerin aşağı çektiği dönemlerinin kör kuyularına geri döndürecek bir seçimden uzak durmaktır. Kritik seçime bir hafta var. Bizler vatandaşlarımızla, hemşerilerimizle her gün birlikteyiz. Hizmet siyasetinin kazanmasına destek, her geçen gün artıyor. Milletimiz kimin samimi, kimin tutarlı olduğunu görüyor. Sandıktan tutarlılık ve samimiyet çıkacak. Millete hizmette, düşmana dirençte, Türkiye'yi büyütmekte en küçük taviz vermeyen Cumhurbaşkanımız Erdoğan o sandıkta büyük farkla kazanacak. Cumhur İttifakı olarak sandıktan nasıl yüzümüzün akıyla, çıktıysak; 28 Mayıs da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şekillenecek 'Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı. Müjdecisi olacak" şeklinde konuştu.





AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da toplantıda yaptığı konuşmada, 14 Mayıs seçiminin kendileri için gerçek bir anket niteliği taşıdığını belirterek, "Hepimizin çok daha fazla şekilde asılmamız gereken bir sürecin içindeyiz. Aslında kesin sonuçlu bir anket var elimizde. Bu seçimi bir anket gibi düşünelim. Anketin sonucunda gördük ki eksik olduğumuz noktalarımız var. Sandıklardan Cumhurbaşkanımıza hiç beklemediğimiz yerlerden oy çıktı kimi sandıktan ise oy çıkmadı. İl ve ilçeleri şahlandırma zamanı" diye aktardı.



2018 yılında göreve geldiği günden bu yana kentteki tüm mahalle başkanlarından sektör temsilcilerine varana kadar görev dağılımına hakim olduğunu ifade eden Çankırı, bunun da girilmedik ev, çalınmadık kapı bırakmadan sağlandığını söyledi.



"İZMİR'DE DESTAN YAZACAĞIZ"

Her seçimde olduğu gibi 28 Mayıs seçimlerinde de parti kademesindeki herkesin sahada olması gerektiğini vurgulayan Çankırı, şöyle devam etti:

"Son bir haftamız var. Meclis üyelerimizden ısrarla altını çizerek sahada hepinizi çok güçlü görmek istiyoruz. Rehavete kapılmamalıyız. Bırakmamamız gereken bir seçim var. Sandıkta mücahit gibi müşahit istiyoruz. Burada ne kadar güçlü olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Biz başımızı öne eğecek bir iş yapmadık yapmıyoruz da. Kimseden çekincemiz yok. Sahada bizden başka kimse yoktu. O yüzen de burada bir kimliğe ihtiyacımız var o da belediye meclis üyelerimizdir. Pazar günü de elinizden geleni ardınıza koymayın. İnşallah 28 Mayıs akşamı burada kutlamayı yapacağız. İzmir'de destan yazacağız."