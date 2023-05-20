Gelecek, dijital ve yeşil dönüşümde

Uluslararası İzmir İktisat Kongresi, Yaşar Üniversitesi ve İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar (İKSAD) Enstitüsünün iş birliği ile gerçekleştirildi. Kongrede, dijitalleşme ve teknolojinin ekonomi açısından önemi vurgulandı. Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ve İKSAD Enstitüsü tarafından düzenlenen 7. Uluslararası İzmir İktisat Kongresi, Selçuk Yaşar Kampüsünde gerçekleştirildi. İzmir iş dünyasının, akademisyenlerin ve öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği 2 gün süren kongrede, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm konuşuldu. Açılış panelinde yeşil ekonomi, dijital dönüşüm, yapay zeka ve sürdürülebilirlik öne çıktı. Yeşil ekonomi üzerine vurgu yapan Metin Akdaş, tarım alanında dijital dönüşüme vurgu yaptı.

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