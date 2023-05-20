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Haberler İzmir İş hayatının dikkatini İzmir’e çektiler

İş hayatının dikkatini İzmir’e çektiler

20.5.2023

Gazete

İş hayatının dikkatini İzmir’e çektiler
Reklam, tasarım, sinema ve yazılım gibi sektörlerde birçok başarıya imza atan tanınmış isimler, İzmir Ekonomi Üniversitesinin (İEÜ) düzenleyeceği festivalde öğrencilerle buluşacak. 23-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek festivalin ilk günü çevrim içi, ikinci günü ise İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezinin ev sahipliğinde yüz yüze olacak. Paneller, söyleşiler, eğitimler, atölye çalışmaları ve yarışmayla renk kazanacak festival, İzmir'deki lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra profesyonellerin katılımına da açık olacak. İzmir Ticaret Odasının desteğiyle hayata geçecek festival; gençlerin nitelikli fikirler edinmesi, merak ettiklerini öğrenmesi, çevrelerini geliştirmesi ve yeni kariyer rotaları belirlemesi açısından önemli bir fırsat olacak.
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