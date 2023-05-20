İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda oy verme işlemi başladı

İzmir'de Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanabilmesi için Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nin geliş ve gidiş katında seçim sandıkları ve oy kullanma kabinleri kuruldu.

Oy verme işlemi öncesi yemin ederek göreve başlayan sandık kurulu üyeleri, zarf ve pusula sayımı yaptı.

Yurt dışında yaşayan ve yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, pasaport ve kimliklerini ibraz ederek, dış hatlar gidiş ve geliş terminalinde kurulan 4 sandıkta saat 08.00 itibarıyla oylarını kullanmaya başladı.

Almanya'dan tatil için Türkiye'ye gelen Necla Üzer, "Dün akşam geldim, yurt dışı seçmenin oy kullanma işleminin bugün başlayacağını öğrenince vatandaşlık görevimi yapmak için sabah tekrar havalimanına gelip oyumu kullandım. Vatana millete hayırlı olsun. Herkesi oy kullanma konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum, bu seçimi önemseyin, vatandaşlık görevinizi yerine getirin, tüm kalbimle vatanımız için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Gümrük kapılarında oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de bitecek.