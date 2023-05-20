İzmir Körfezi’nde kaçak midyecilere suçüstü

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı, 18 Mayıs 2023 Perşembe günü, İzmir Körfezi'nde yasa dışı kara ve kıllı midye avcılığı yapan 3 şahsa yönelik operasyon gerçekleştirdi. Körfezde dalarak midye toplayan şahıslara yönelik operasyonda 50 çuval içerisinde toplam 1500 kg midye ele geçirilirken, midye çıkaran İ.D., S.Ü. ve A.E'ye toplam 20 bin 194 TL para cezası uygulandı. Şahıslarla birlikte, 2 dalış kıyafeti, 1 dalış tüpü, 1 regülatör, 1 elek ve 1 küreğe de mülkiyetinin kamuya geçirilmesi maksadıyla el konuldu.

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